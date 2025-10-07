Oct 7, 2025 4:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

افرام: أطلب من رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس فتح مكب حبالين لأسبوع حتى ننتهي من وضع القطار على سكة الحل المستدام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o