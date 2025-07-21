افتتحت بلدية صور "نادي القراءة" في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي، برعاية رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي والأساتذة والطلاب وفاعليات تربوية من المدينة.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيسة لجنة التربية والثقافة في البلدية الدكتورة ندى يونس، شددت فيها على "أهمية القراءة كمساحة لتنمية الفكر واللغة"، داعية المؤسسات التربوية الى "التعاون في سبيل ترسيخ ثقافة المطالعة لدى الجيل الصاعد"، مؤكدة أن "النادي سيكون منبرا مفتوحا أمام جميع المؤسسات التربوية".

نزال

بدوره، أشار نزال إلى رمزية هذا النشاط الثقافي الذي "يطلق من مدينة صور، مدينة الحرف والنور"، معتبرا أن "نادي القراءة" لا يُشبه غيره من الأنشطة، كونه يؤسس لوعي جديد وجيل قارئ وواعٍ".

شرف الدين

من جهته، أثنى مدير المركز الدكتور إسماعيل شرف الدين على المبادرة، مبديا "استعداد المكتبة لاحتضان النادي وتوفير البيئة الداعمة للطلاب".

وتخلل اللقاء مشاركة من الطلاب الذين قرأوا مقاطع من كتبهم المفضلة.