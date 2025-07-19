افتتحت بلدية شتورة مهرجانها السنوي الأول برعاية وحضور محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، رئيس البلدية ميشال مطران، نائب الرئيس قاسم شمس وأعضاء المجلس البلدي، النائبين سليم عون وحسن مراد، النائب السابق إيلي ماروني، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس تجمع صناعي البقاع نقولا ابو فيصل، "جمعية سيدات شتورة"، وفاعليات دينية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وحشد كبير من أهالي شتوره والجوار.

بعد النشيد الوطني وكلمة لعريفة الحفل كلوديت حايك عن جمعية سيدات شتورة التي نوهت فيها بإنجازات رئيس البلدية ميشال مطران الذي "بات يقدم نموذجا مختلفا عن رؤساء البلديات الآخرين بشهادة الكثيرين".

مطران

وتوجه مطران في كلمته الى الحاضرين: "أهلا بكم في (جمهورية شتورة) وبمختبر الأبحاث الوطني والانمائي. شتورة هي بمثابة مؤتمر أبحاث وطني لأنها تتسع للجميع، وهي ممر للجميع وعاصمة للجميع، لا يمكن لأحد أن يتبناها وحده ولا يستطيع أحدا أن ينجح فيها وحده، شتوره للسني والشيعي والمسيحي وهي هكذا للجميع، وشتوره هي لإبن بعلبك ولإبن زحله ولإبن البقاع الغربي. شتوره هي مختبر أبحاث للعمل والانماء لأن النقل والبيئة والحوكمة والسياحة والتسوق وتمكين المرأة وغيرها لن تبقى عناوين في شتوره بل أخذت طريقها الى التنفيذ".

وقال للشباب: "أمنياتكم هي حقوق لكم وليست فقط أمنيات، بما معناه أن النجاح والتفوق والكهرباء والمياه والزفت هذه ليست انجازات، بل هي حق من حقوقكم وهي لا تتحقق إلا بالسعي من قبلكم".

وأوضح مطران أن "القانون لا يطبق بالتراضي، والكثيرون يفضلون عدم تطبيق القانون عكس ما يدعون. في المقابل لن نساوم على تطبيق القانون حتى نرضي البعض، أي انه في بعض الاوقات ستتأثرون سلبا اذا قلنا لا، ولكن بعدها ستفرحون عندما تلمسون النتائج. وأنا أعلم جيدا انكم تريدون مني ان أقول نعم، لتلبية مطالبكم، ولكني أعدكم انه سوف أقول لا، لأن البلاد لا تبنى إلا بالتوازن بين النعم وال لا".

وشكر مطران جميع الإدارات والأجهزة الأمنية التي وقفت الى جانبنا، "وأشكر أعضاء المجلس البلدي فردا فردا على التفويض الكامل وعلى الثقة العمياء التي أحاطوني بها كل يوم".

أبو جودة

بدوره، أكد محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده على "دعمه الكامل للبلديات"، لافتا الى أن "الوحدة والتضامن هي أساس نجاح كل عمل".

وقد أقيم قداس احتفالي بمناسبة عيد شفيع البلدة في كنيسة القديس مار إلياس بالقرب من ساحة الاحتفال، كما جرى توزيع دروع تقديرية لكل من نقولا ابو فيصل وسليمان سماحة وعلي اللقيس.

يذكر ان مهرجان "كزدوره ع شتوره" مستمر حتى مساء يوم الاحد، ويتضمن المهرجان العاب للأطفال، منطاد هوائي، DJ.....

وكان سبق افتتاح المهرجان، تدشين لافتة ورفع الستارة عن اسم I LOVE CHTAURA عند مدخل شتوره - فندق مسابكي. وقد نوه رئيس نادي روتاري شتورا بقاع غايت جوزاف ماروني، "التعاون بين النادي وبلدية شتوره".