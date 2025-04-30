Apr 30, 2025 10:08 PMClock
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افتتاح مهرجان السينما الأوروبية الـ 29 في لبنان

افتتحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان السينما الأوروبية في لبنان، مساء الأربعاء ٣٠ نيسان ٢٠٢٥، في سينما متروبوليس (مار مخايل).

وعُرِض خلال الافتتاح الفيلم اللاتفي "Flow" للمخرج غينتس زيلبالوديس، الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة لعام ٢٠٢٥، وهو إنتاج مشترك بلجيكي فرنسي يجسّد روحية تعاون أوروبية حقيقية قائمة على التعاون والابتكار. وتنطلق العروض التجارية للفيلم في لبنان ابتداءً من ٨ أيار.

يُذكر أن مهرجان السينما الأوروبية الذي تنظّمه بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بالشراكة مع جمعية "متروبوليس سينما"، وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يستمرّ حتى ١١ أيار ٢٠٢٥ في سينما متروبوليس (مار مخايل).

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