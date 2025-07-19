افتتحت لجنة مهرجانات البترون الدولية فعاليات مهرجاناتها لموسم 2025، بمهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية في حرم ميناء الصيادين، في حضور السفير الاسباني في بيروت خيسوس سانتوس اغوادو، قائمقام البترون روجيه طوبيا، فاعليات وشخصيات اجتماعية وثقافية وحشد كبير من زوار المهرجان الذي يمتد حتى مساء غد الاحد.

وأحيت الليلة الاولى الفنانة حنين وفرقتها الموسيقية.

وقال رئيس لجنة المهرجانات سايد فياض: "نطلق فعاليات مهرجاناتنا لهذا الصيف بمحطة تقليدية هي مهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية. مهرجاناتنا لهذا العام هي 5 مهرجانات بمهرجان واحد. وبعد هذه المحطة نحن على موعد مع حفل فني ضخم في 25 تموز يحييه المغني العالمي saint levant في ميناء البترون".

ومن فعاليات المهرجان معرض batroun photo الذي يفتتح في أول شهر آب ويستمر لغاية 31 منه في اسواق البترون القديمة وهذا المهرجان يحول مدينة البترون وأسواقها وشوارعها الى معرض صور فوتوغرافية بمشاركة مصورين محترفين من كل دول العالم وهناك مسابقة حول موضوع "الادراج" وتم اختيار صور ستعرض على سنسول ميناء الصيادين لمدة شهر على أن يتم توزيع جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل.

وتختتم الفعاليات بمهرجان الافلام القصيرة المتوسطية من 4 ولغاية ٧ ايلول في حي المغترب في المنطقة القديمة ويستضيف عددا كبيرا من المخرجين الاجانب ويتخلله عرض أفلام قصيرة من كل الدول المتوسطية.

ويتخلل المهرجان batroun capital of sailing الذي سيعلن عن موعده في حينه عندما تكون الاحوال الجوية مناسبة لإقامته. وهذا النشاط يقام بمناسبة اعلان "البترون عاصمة الشراع" وهو عبارة عن رسو اليخوت الشراعية في خليج البحصة على شكل بوصلة يتوسطها مسرح عائم حيث يقام حفل فني مميز.

وقال فياض: "بالرغم من كل ما يحيطنا من أحداث نحن مستمرون لأننا قررنا أن نجعل من البترون مدينة نابضة بالحياة وسبق وتخطينا أحداث أكثر صعوبة وتابعنا ."

وختم شاكرا "السفارة الاسبانية التي رعت اليوم الاول من مهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية وقدمت الدعم لاقامة هذه الليلة". وشكر "كل من شارك وساهم في تنظيم المهرجان وكل من آمن بالبترون ومهرجاناتها لكي نقدم الصورة الاجمل عن مدينتنا وعن لبنان".