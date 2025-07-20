نظّمت الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل، معرض "مهارات خلف القضبان" لنزيلات سجن نساء طرابلس، بدعم من مؤسسة سينتيا طاوقجيان.

حضر الافتتاح ممثل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العميد مصطفى بدران – قائد منطقة الشمال الاقليمية، مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ممثلاً بالشيخ رامي الفري، المطران يوسف سويف ممثلاً بالشمّاس جوزيف كيزانا، الدكتور سمير جعجع ممثلا بالأستاذ علاء الشعار، الوزير سمير الجسر ممثلا بالسيدة سلمى ذوق، النائب طه ناجي ممثلاً بالأستاذ مازن الظنط، النائب أديب عبد المسيح ممثلاً بالسيدة ناتالي غجر، النائب أشرف ريفي ممثلاً بالسيدة نسرين حلواني، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء رائد عبد الله، المقدم عبد اللطيف الشعار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ممثل التعاون العسكري المدني العميد ميشال فرح، رئيسة مؤسسة سينتيا طاوقجيان سينتيا طاوقجيان، العميد الطبيب هالة الشهال، نقيب المحامين ممثلاً بالمحامية دانيا أبو ملحم، رئيس بلدية السفيرة أحمد علي اليخني، رئيس بلدية فنيدق ممثلا بعضو المجلس البلدي وسيم زهرمان، مدير عام مستشفى دار الشفاء الأستاذ محمد الزيلع، رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري، رئيسة المركز اللبناني للعدالة الدكتورة عائشة يكن، رئيسة جمعية سوا مننجح ديانا درنيقة، مديرة مؤسسة مخزومي في الشمال سمر خشمان، مديرة المشاريع سليمة المهيني، مديرة مكتب الشمال في محطة تيلي لوميير- نورسات الإعلامية ليا معماري.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة رئيسة الجمعية فاطمة بدرة، عبّرت فيها عن أهمية المعرض كمساحة للتعبير وإعادة الدمج، من خلال دورتين تدريبيّتين في الرسم والتأهيل النفسي، وتنسيق وتزيين البالونات، والتي أثمرت اللوحات والستاندات المعروضة.

ثم ألقى المقدم عبد اللطيف الشعار كلمة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء رائد عبد الله، أكّد فيها اهتمام المديرية وحرصها على دعم جهود التأهيل الإنساني والإصلاحي داخل السجون، مثنياً على دور الجمعية وشركائها في هذا العمل.

بعدها، ألقت السيدة سينتيا طاوقجيان كلمة أثنت فيها على شجاعة النزيلات وأهمية منحهنّ فرصاً جديدة للحياة والإنتاج.

كما قدّم عدد من النزيلات أغانٍ وقصائد وطنية، وتحدّثت إحدى النزيلات بكلمة مؤثّرة عبّرت فيها عن الشكر والامتنان للجمعية ولكلّ الداعمين.

واختُتم الحفل بتقديم الدروع التكريمية للّواء عبد الله والسيدة طاوقجيان عربون شكر وتقدير، تلاه جولة في أرجاء المعرض.