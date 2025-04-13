تمّ افتتاح محبسة وتمثال القديس شربل في دير راهبات العائلة المقدسة في Murrieta في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور ممثلي جمعية LACD- فرع "لوس أنجلوس" وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.

البداية كانت مع قداس الهي في كنيسة الدير حضره كهنة الكنائس المارونية في الولاية وترأسه الكاهن فادي بازوزي، الذي تطرق في عظته الى "أهمية وعظمة القديس شربل ومدى ارتباط اللبنانيين به، وقد تخطت عجائبه لبنان وامتدت الى صقاع الارض".

وتلا القداس زياح وتطواف بذخائر القديس شربل، ومن ثم إزاحة الستار عن تمثال القديس شربل ومباركته.

وبعدها تم تدشين "الكابيلا" الخاصة بالقديس شربل او "محبسة مار شربل"، وشكر الكاهن بازوزي المهندس وديع ضاهر الذي ساهم بإنشاء "كابيلا" وتمثال القديس شربل.