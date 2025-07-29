Jul 29, 2025 7:30 AMClock
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اعلام اسرائيلي: نتنياهو أبلغ الكابينت بأنه سيشدد نهجه في غزة إذا فشلت المفاوضات

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