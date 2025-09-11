8:32 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اعلام اسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o