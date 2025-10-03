Oct 3, 2025 3:34 PMClock
أبرز الأحداث
اعلام اسرائيلي: جهاز "الشاباك" يعلن اعتقال مواطن إسرائيلي في منطقة البحر الميت بشبهة التجسّس لصالح إيران

