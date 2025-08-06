Aug 6, 2025 9:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اعلام اسرائيلي: الاجتماعات الأمنية الأخيرة بحثت إمكانية فرض حكم عسكري في غزة وتداعياته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o