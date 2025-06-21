Jun 21, 2025 4:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اعلام اسرائيلي: إيران تفيد بوقوع هجوم على معبر الشيب الحدودي بين إيران والعراق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o