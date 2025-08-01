Aug 1, 2025 4:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اعلام إسرائيلي: خيارات إسرائيل لمواصلة العمليات في قطاع غزة بدأت تتضاءل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o