Aug 1, 2025 9:59 PMClock
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اعلام إسرائيلي: حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا باحتلال غزة ولا أدوات سحرية لدى الجيش لإخضاع حركة حماس

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