Jun 22, 2025 4:29 PMClock
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اعلام إسرائيلي: تقديرات بتدمير منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وبانتظار تأكيد بشأن منشأتَي فوردو وأصفهان

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