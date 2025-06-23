Jun 23, 2025 7:52 PMClock
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اعلام إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ على قواعد أميركية في قطر والبحرين والكويت والعراق

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