Jul 16, 2025 6:08 PMClock
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اعادة فتح السير على الطريق الدولية محلة ضهر البيدر مفرق الصحة بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي

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