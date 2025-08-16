أطلق نادي الإبداع الثقافي، صالونه الأدبي الأول بعنوان "حديث القوافي"، في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية الراعية لهذا الحدث، وبالتعاون مع "صوت الطلاب" في كلية الآداب – الجامعة اللبنانية.

أدار الجلسة كلٌّ من زكريا حيدر وعبد الملك الرفاعي الذي شرح أهداف الصالون وأهميته في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة، مشددًا على "تحريك العجلة الثقافية"، وداعيًا المهتمين بالأدب والثقافة إلى المشاركة في أنشطته ودعمه.

وتضمن البرنامج حوارًا حول التطور الذي طرأ على اللغة في مختلف الميادين، مع تركيز خاص على القصيدة النثرية، وقد اتفق الحاضرون على إطلاق تسمية جديدة لها، اقترحها زكريا حيدر، وهي: "نَثِيرة".

كما شهد اللقاء مشاركات شعرية وأدبية للأساتذة: محمد سعادة، رقية الحكيم، أسامة خليل، طارق فائق، قمر حجازي أعقبها نقد وتحليل من زكريا حيدر، قبل أن يُفتح المجال أمام الحاضرين لإبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم.

واختتمت الجلسة بتبادل وجهات النظر، والتقاط صورة تذكارية جمعت المشاركين.