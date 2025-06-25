Jun 25, 2025 11:24 AMClock
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اصابة مواطن جراء استهدافه بقنبلة من محلقة اسرائيلية في اطراف بلدة المنصوري

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