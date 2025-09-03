Sep 3, 2025 4:47 PMClock
اصابة منزل بشكل مباشر في منطقة "شعب القلب" في اطراف بلدة شبعا بعد استهدافه من قبل الجيش الاسرائيلي

