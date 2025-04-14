Apr 14, 2025 5:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب اثناء عملهم على معالجته في منطقة "وادي العزية" عند اطراف بلدة زبقين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o