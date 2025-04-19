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Apr 19, 2025 2:59 PM
أبرز الأحداث
اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة نتج عنه قتيلين وعدد من الجرحى
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2025-05-02 08:57:21
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2025-05-02 08:54:51
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آخر الأخبار
بدء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية
وزير الخارجية : حصر السلاح مطلب الشعب اللبناني ويصب في مصلحة لبنان
رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا
رئيس الوزراء العراقي: الشرع سيحضر القمة العربية في بغداد وسيستعرض فيها تصوره للمستقبل
القناة 12 الإسرائيلية: تظاهرات في القدس أمام منزلي نتنياهو ورون ديرمر مسؤول فريق التفاوض بشأن صفقة التبادل
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هناك حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
العميد المتقاعد أندريه ابو معشر عبر صوت لبنان: لا يجوز إبقاء رواتب العسكريين المتقاعدين معلقا حتى إنجاز موازنة 2026، ونناشد الجميع إحقاق الحق
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإصابة 5
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٩ حوادث، ٣ قتلى و ١١ جريح
إصابة مواطن وزوجته و3 آخرين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية إستهدفت غرفتين جاهزتين ملحقتين بمحطة وقود في بلدة حولا
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فيديو.. بوتين يأخذنا بجولة في شقته "الذهبية" في الكرملين لأول مرة
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بدء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية
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رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا
8:54 AM
رئيس الوزراء العراقي: الشرع سيحضر القمة العربية في بغداد وسيستعرض فيها تصوره للمستقبل
8:49 AM
القناة 12 الإسرائيلية: تظاهرات في القدس أمام منزلي نتنياهو ورون ديرمر مسؤول فريق التفاوض بشأن صفقة التبادل
8:49 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
8:43 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هناك حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود
8:38 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
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