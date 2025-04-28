Apr 28, 2025 4:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اشتباكات عنيفة في منطقة حورتعلا على خلفية الانتخابات البلدية والاختيارية تخللها إطلاق نار وقذائف صاروخية وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني لفض الإشكال

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o