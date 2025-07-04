اشادت نقابة اصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب في بيان، ب"الجهود المبذولة من سلسلة مطاعم الجواد وبلدية صور، لتجميل المدينة من خلال حملة تشجير وتنظيف وتأهيل ألارصفة والشوارع، والتي تعبّر عن روح الانتماء والمسؤولية الجماعية".

واضافت: "إن هذه المبادرات لا تساهم فقط في تجميل المدينة، بل تعكس ثقافة بيئية وحضارية تليق بتاريخ صور العريق، وتعزز من واقعها السياحي والاقتصادي، وتُعيد الحياة إلى شوارعها وساحاتها".

وأكدت "دعمها الكامل لهذه الأنشطة، واستعدادها للتعاون مع البلدية وسلسلة مطاعم الجواد والجمعيات والمجتمع الأهلي لإنجاحها"، ودعت "جميع أصحاب المحال والمؤسسات التجارية للمشاركة الفاعلة فيها، ضمن رؤية، ومخطط توجيهي واضح، يجعل مدينتا صور في مصاف المدن السياحية المتطورة باستمرار ، واظهار واقع أن البيئة النظيفة هي الوجه الحقيقي لمدينتنا ولحركتها الاقتصادية".

وختمت: "معًا لمدينة صور أنظف، أجمل، وأقوى وأكثر أمناً وتطورا".