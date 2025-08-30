كتب النائب الياس اسطفان عبر منصة “اكس”:

استمعنا بالأمس إلى خطاب النائب جبران باسيل من زحلة، ولا بد من التوقف عند بعض ما جاء فيه:

أولاً، قوله إن زحلة ليست مدينة يُمنع أحد من دخولها. نعم، زحلة مدينة الانفتاح والتنوع، وهي كذلك بفضل أهلها وتاريخهم، لا بفضل من يحاول استغلالها منبرًا انتخابيًا. زحلة لم تغلق يومًا أبوابها أمام أحد، لكنّها أيضًا لم تقبل في تاريخها أن تكون ساحة لفرض الوصايات أو لتبرير صفقات سياسية على حسابها.

ثانيًا، في موضوع الانتخابات البلدية، نذكّر اللبنانيين بأن التيار الوطني الحرّ لم يكن في موقع الحياد الشريف كما يحاول الإيحاء، بل خاض مفاوضات على طريقة البازار السياسي مع أكثر من طرف، يبحث عن مكاسب ظرفية ومواقع نفوذ بدل أن يلتزم بمشروع واضح أو لائحة إنمائية تخدم زحلة. وعندما عجز عن فرض شروطه، آثر التراجع وترك قواعده في حالة ارتباك، بينما خاضت القوات اللبنانية الاستحقاق بثبات وبرنامج واضح، وحصلت على ثقة أهل زحلة عبر صناديق الاقتراع. من يفاوض بالمساومات لا يحق له أن يتحدث عن الشراكة أو عن “زحلة للجميع”، لأن الشراكة تبنى على وضوح الرؤية لا على المقايضة.

ثالثًا، في ما يتعلق بادعائه أن القوات اللبنانية تغطي سلاح حزب الله، فهذا قلبٌ للحقائق. القوات اللبنانية هي أول من نادى ولا يزال بحصرية السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، فيما كان باسيل وتياره من وقّع التفاهم الذي شرّع السلاح خارج الدولة وأعطاه غطاءً سياسياً لسنوات طويلة. من غطّى السلاح عبر تفاهم مار مخايل لا يمكنه اليوم توزيع شهادات بالسيادة على غيره.

زحلة تعرف أبناءها جيدًا، وتعرف من قدّم الدم دفاعًا عن لبنان ومن قدّم الغطاء لمشاريع الدويلة. وزحلة ستبقى مدينة الحرية والسيادة، ولن تنخدع بخطابات انتخابية جوفاء، بل ستقول كلمتها في صناديق الاقتراع.