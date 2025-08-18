المركزية- أكّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "الحكومة اللبنانية إتخذت القرار بملف حصر السلاح بيدها وحدها وهي تستعيد نفسها، وبالتالي يجب تنفيذ القرارت الحكومية وعدم عرقلتها من قبل أيّ جهة سياسيّة، إذ لا مبرّر بعد اليوم لحمل السلاح خارج إطار الشرعية"، موضحاً أنّ "إتفاق وقف إطلاق النار وافق عليه حزب الله والحكومة السابقة، من هنا من الضروري تطبيق القرار بكامل مندرجاته".

ورأى "انّنا أمام واقع جديد وشرق أوسط جديد، وبالتالي يجب تحرير لبنان من الاحتلالات كافّةً"، لافتاً الى أنّ "عمليّة الإنقاذ لمنع الحرب والدمار تبدأ بسحب السلاح وإحتكار قرار الحرب والسلم".

وبالنسبة الى التخوّف من فتنة داخليّة، أكد أنّ "الجيش يمسك بزمام الأمور وهو يرسم الخطة المناسبة للبدء بعمليّة سحب السلاح"، معتبرا أنه "على الرغم من عدائية موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلاّ أنّه لا خوف من التوترات الداخليّة"، مشيرا الى أنّ "ما كان يسمّى بسلاح المقاومة أصبح اليوم أداة لإحتلال داخليّ".