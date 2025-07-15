المركزية - أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان أن "الوضع المتأزّم في سوريا وخصوصًا في السويداء، يفرض على الدولة اللبنانية التحرك فورًا لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ولاسيما على الحدود الشرقية تفاديًا لأيّ اهتزاز في الاستقرار".

وأشار في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، إلى أن "الحكومة اللبنانية سبق ان وافقت بالإجماع على اتفاق وقف إطلاق النار والتزام القرار 1701 ، كما أنّ الدستور ينص على حصرية السلاح بيد الجيش، لذا لا أعلم لماذا هناك استحالة بتنفيذ القرار، فيما لبنان لديه التزامات دولية وداخلية دستورية بحصر السلاح بيد الدولة".

وشدد على "ضرورة تحرّك الحكومة لأخذ قرار في هذا الشأن حتى نصبح دولة فعليّة"، لافتاً إلى "وجود زخم دولي لمساعدة لبنان بشرط سحب السلاح ، وبالتالي المجتمع الدولي لن يبقى منتظرًا".

وعن الموقف الأخير للموفد الأميركي توم برّاك، ختم قائلا:" لا أرى كيف يمكن أن تحصل حرب أهلية، فهذه الحرب تحصل بين فصائل داخلية وليس حين تأخذ الدولة قرارا بفرض هيبتها وسيادتها على الأراضي اللبنانية وسحب السلاح".