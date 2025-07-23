كتب النائب الياس اسطفان عبر اكس:

إعلان زحلة “مدينة النبيذ لعام 2025” من قبل OIV - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin، كأول مدينة لبنانية تحظى بهذا التقدير هو أكثر من لقب جديد بل اعتراف عالمي بمكانة هذه المدينة في قلب الهوية اللبنانية. زحلة، المدينة التي تروي قصة الكرمة بالشعر، وتحوّل الأرض إلى ذائقة، والفن إلى إرث، تُثبت اليوم أن الإبداع المتجذّر أقوى من الحدود.

هذا اللقب ليس احتفاءً بالنبيذ فحسب، بل اعتراف بمكانة زحلة كجغرافيا تحمل الذاكرة، وكهوية تجسّد تلاقي الأرض بالثقافة، والكرمة بالكلمة، والذوق بالإبداع.

زحلة لم تُكرَّم اليوم… بل أكّدت ما كانت عليه دائمًا.