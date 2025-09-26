المركزية - وصف النائب الياس اسطفان "احتفالية حزب الله عند صخرة الروشة بالانقلاب على الدولة ومؤسساتها وهيبتها"، داعيا الى "ضرورة أن يتنبه رئيسا الجمهورية والحكومة لما جرى ولكيفية التعاطي مع حزب الله وسلاحه في الفترة المقبلة".

واعتبر في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "كان يجب على القوى الأمنية أن تكون أكثر حزماً في تطبيق القرارات الحكومية المختصة في هذا الموضوع، إلا أنها تخوفت من انفلات الشارع".

وبالنسبة إلى "اعتكاف الرئيس نواف سلام"، قال: "إن الأمر لا يزال غير واضح حتى الساعة"، داعيا الرئيس سلام إلى اتخاذ القرارات المناسبة وأن يكون موجوداً في مكانه ومنصبه، لأن البلد يحتاج إلى الحكومة لتتخذ القرارات المناسبة وتضع الأمور في نصابها".

وفي ما تعلق بانتخابات المغتربين، أشار الى أن "القوات ليس لها مصلحة إلا بإجراء الانتخابات في موعدها"، لافتا الى أن "اقتراع المغتربين موضوع أساسي ودستوري وعدم تعديل القانون يعتبر انقلابا على الدستور".