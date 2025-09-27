1:36 PMClock
أبرز الأحداث
استهداف محيط راعي ماشية بقنبلة صوتية القتها محلقة إسرائيلية اثناء رعيه القطيع في مزرعة المجيدية في القطاع الشرقي

