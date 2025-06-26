Jun 26, 2025 12:28 PMClock
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استهداف دراجة نارية من مسيّرة معادية على المدخل الغربي لبلدة بيت ليف وارتقاء شهيد

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