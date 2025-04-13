المركزية - استنكر الوزير السابق النائب الدكتور جورج بوشكيان، محاولات التطاول على مقام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، واعتبر في اتصال مع مكتب رئاسة المجلس أنّ ما يتعرض له المجلس، الذي أسسه اكثرُ الأشخاص وطنيةً بامتياز، سماحة الإمام السيد موسى الصدر، ان هذا التطاول مرفوض تماما.

وقال: إني آسف لهذا الكلام الذي يوجه إلى المرجع الروحي الكريم الذي له أفضال كبيرة على لبنان وعلى وطنيته، وكلنا نعتز به ونفتخر به، ونعتبره مرجعية أُولى في لبنان بالوطنية.

وكانت وجهت اتهامات إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تتعلق بمخالفات مالية وتبييض أموال، وصولاً إلى التشكيك بمصدر أموال صودرت له في المطار ووصفها بأنها أموال مخدرات وبيع أطفال واغتصاب.

وأعرب المجلس في بيان ناري السبت عن أسفه لما اعتبره «سكوتًا وطنيًا وقانونيًا» عن هذه «الأباطيل والافتراءات»، مؤكداً أنه لن يسكت بعد اليوم وسيتخذ كافة السبل المتاحة لملاحقة مطلقي هذه الحملة التي وصفها بـ«المسعورة» و«المسمومة».