أعلنت "وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات جرد القيطع – غرفة العمليات"، في بيان، "رفع الجهوزية اليومية للفرق المستجيبة للحرائق".

وقالت: "في ظل الظروف المناخية الصعبة وازدياد خطر اندلاع الحرائق، وحرصا على حماية الغطاء الأخضر من غابات ومساحات خضراء والممتلكات، وضعت غرفة العمليات في اتحاد بلديات جرد القيطع، بدعم من SALAR International وبالشراكة مع بلديات الاتحاد وفريق المستجيب الاول التابع لاتحاد بلديات جرد القيطع وفريق درب عكار، خطة طارئة تتضمن تفعيل دوام يومي لفرق تدخل سريع موزعة على ثلاث نقاط استراتيجية:

مركز الاتحاد في حرار – (فريق المستجيب الأول)

مشمش – (فريق درب عكار)

القموعة – (فريق المستجيب الأول)"

وأشارت الى أن "هذه الفرق وضعت بتصرف الدفاع المدني اللبناني، وهي تشكل دعما وسندا مباشرا له في الميدان، وتعمل بتنسيق تام ومستمر مع مراكزه وقياداته، بهدف تأمين استجابة سريعة وفعّالة للحوادث والحرائق".

ودعت "المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حريق عبر رقم الدفاع المدني 125 او عبر الأرقام المخصصة لغرفة العمليات 81161386 والتعاون مع الفرق المنتشرة للحفاظ على السلامة العامة والبيئة".