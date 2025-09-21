يتواصل لليوم الثالث على التوالي، معرض الصناعة والتجارة السابع في المنية، الذي تنظمه جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية، بالتعاون مع تجمع صناعيي وتجار المنية، على أرض المركز الثقافي الكويتي البلدي، بمشاركة واسعة من المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية من مختلف المناطق اللبنانية.

وشهد المعرض ، حضورًا جماهيريًا لافتًا من أهالي المنية والجوار، حيث تنوعت الفعاليات بين عروض الشركات، ومنصات تعريفية بالمنتجات المحلية، إلى جانب أنشطة تفاعلية ومسابقات للزوار.

وعبّر العديد من الحاضرين عن ارتياحهم لمستوى التنظيم، والفرص التي يوفرها المعرض في بناء علاقات وشراكات مهنية جديدة.

ويستمر المعرض حتى مساء اليوم، من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً، وسط اهتمام إعلامي ومجتمعي متزايد، ما يعكس نجاحه في ترسيخ المنية كمحطة اقتصادية ناشئة في الشمال اللبناني.