يسيطر استقرار جويّ مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة على طقس لبنان.

ويتقلب الطقس قليلًا، بين الغد الأحد المقبل، مع احتمال تساقط رذاذ محليّ، خصوصًا على الجبال.

وترتفع درجات الحرارة الاحد مع اشتداد سرعة الرياح.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئيًا مغبر قبل الظهر

- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (٩٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:

غائم جزئيًا الى غائم مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

السبت:

غائم جزئيًا الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س