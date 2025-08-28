يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد ورطب مع استقرار بدرجات الحرارة طيلة الأسبوع الحالي. أما الرطوبة فتبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف أو رذاذ محلي

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً

- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس صيفي معتاد وغائم جزئيا ويتشكل ضباب مع احتمال رذاذ جبلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.