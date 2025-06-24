Jun 24, 2025 8:29 AMClock
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استقرار في درجات الحرارة حتى الخميس

يسيطر على لبنان طقس حارّ، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦

الاربعاء: حار قليلاً وقليل مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: حار قليلاً وقليل مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

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