يسيطر على لبنان طقس حارّ، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:
الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦
الاربعاء: حار قليلاً وقليل مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الخميس: حار قليلاً وقليل مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س