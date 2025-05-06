يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجويّ المرتفع، مما يؤدي الى استقرار تام اليوم ،مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الاسبوع.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مستقر قليل السحب

- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١

الاربعاء: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: مستقر ومشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س