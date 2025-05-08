May 8, 2025 9:19 AMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

استقرار تام في الأحوال الجوية

يسيطر استقرار تام في الأحوال الجوية في لبنان، وترتفع درجات الحرارة لتصبح حارة تدريجيًا بدءًا من اليوم ولغاية الأحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٥  على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر ومشمس مع ظهور سحب مرتفعة

- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٦٠٪؜ 

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦  على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

السبت: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦  على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o