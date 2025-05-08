يسيطر استقرار تام في الأحوال الجوية في لبنان، وترتفع درجات الحرارة لتصبح حارة تدريجيًا بدءًا من اليوم ولغاية الأحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر ومشمس مع ظهور سحب مرتفعة

- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٦٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

السبت: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س