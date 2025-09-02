يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد لمثل هذه الفترة من العام ورطب مع استقرار بدرجات الحرارة فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب تكون خفيفة اجمالا وضباب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد ويسوء جبلاً

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج (٨٠ سم يرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس صيفي معتاد، مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.