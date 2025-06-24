استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: طوني فرنجية، ينال الصلح، حسن مراد، وغسان حاصباني.

وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة وشؤون انمائية.

والتقى رئيس بلدية طرابلس عبد الحليم كريمه، وتم التداول في شؤون مدينة طرابلس وحاجاتها على الصعيدين الانمائي والامني.

كما استقبل رئيسة مهرجانات جونيه الدولية زينة افرام مع وفد.

ومن الزوار : نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير.

جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف: وشارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف بعنوان "إعادة بناء الحوكمة واستعادة الثقة"، إلى جانب رئيس الجامعة الأب البروفيسور سليم دكاش وعميدة كلية الحقوق الوزيرة السابقة الدكتورة ماري كلود نجم.

وتخلل الجلسة نقاش حول أهمية إشراك الشباب في الشأن العام، حيث عرض الطالبات والطلاب الذين شاركوا في برنامج Youth for Governance ملخصا عن تجربتهم خلال الانتخابات البلدية والاختيارية والخبرات التي اكتسبوها خلال عملهم مع فريق الوزارة.

وأكد المشاركون "أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".