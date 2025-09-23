Sep 23, 2025 6:34 PMClock
استقبالات قائد الجيش

استقبل قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، السفيرة النمساوية لدى لبنان، فرانتسيسكا هونزوفيتز-فريسنيغ، يرافقها الملحق العسكري العقيد أرمين لينا. كما استقبل رئيس البعثة ورئيس أركان منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، اللواء باتريك غوشا.
وقد تناولت اللقاءات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إلى جانب بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك.

