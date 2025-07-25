استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب سجيع عطية وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس جمعية LARP في لبنان السيد وليد معلوف مع وفد مرافق، كذلك استقبل رئيس جمعية ILMA الطبية اللبنانية الدولية الدكتور وليد أحمر مع وفد مرافق.

خلال هذين اللقاءَين، جرى التداول في شؤون مختلفة.