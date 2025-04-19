غص الصرح البطريركي في بكركي بالمهنئين بالفصح المجيد، فاستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته بحلول عيد الفصح المجيد، وكانت مناسبة طيبة لتبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في لبنان، حيث عبّرتُ عن تأييدي لمواقف غبطته الوطنية الجريئة والحكيمة، والتي تُشكّل صوتًا صارخًا للحق والعدالة في هذا الزمن الصعب".

وتابع: "أكّدت دعمي لنداءاته المتواصلة بضرورة إحترام الدستور والميثاق، وتحمّل المسؤولية الوطنية لإنقاذ لبنان من أزماته، والعمل الجاد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس الشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية. وأسأل الله أن يحمل هذا العيد بشائر قيامة لوطننا الحبيب، يعيده إلى درب النهوض والاستقرار".

ومن المهنئين على التوالي: القائم باعمال منظمة فرسان مالطا فرانسوا ابي صعب، ومطارنة الابرشيات مع الكهنة، والرؤساء العامون والرئيسات العامات وحشد من الفاعليات والوفود الشعبية من مختلف المناطق.

وظهرا، ترأس الراعي رتبة صلاة الغفران في كنيسة السيدة، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة.