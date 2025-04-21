Apr 21, 2025 8:18 AMClock
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استطلاع هيئة البث الإسرائيلية: 56% من الإسرائيليين يدعمون إعادة المختطفين مقابل صفقة مع حماس تنهي الحرب

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