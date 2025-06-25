Jun 25, 2025 4:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

استطلاع لموقع واللا: 52٪ من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار مع إيران و33٪ يعارضونه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o