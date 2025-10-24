Oct 24, 2025 9:03 PMClock
استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح نتنياهو في الانتخابات المقبلة و41% يدعمونه

