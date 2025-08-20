Aug 20, 2025 1:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

استطلاع للرأي لـ"رويترز" و"إبسوس": أغلبية تبلغ 58% من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o