Apr 9, 2025 9:11 AMClock
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استطلاع رأي لمركز "بيو" الأميركي: 62% من الأميركيين يعارضون فكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة

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