Apr 22, 2025 6:36 AMClock
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استشهاد سبعة أشخاص على الأقلّ في غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجرا، أنحاء متفرّقة في قطاع غزة

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